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中國工信部：取消通信行程卡星號標記

中央社／ 台北29日電

中國官方宣布，即日起取消通信行程卡「星號」標記。民眾認為，更該取消的是動態清零總方針和隨其而來的行程碼、健康碼、常態化核酸檢測等，這些防疫措施讓百姓精疲力盡。

中國工業和信息化部官網29日下午3時發布消息指出，為堅決落實中共中央、中國國務院關於「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡星號標記。

通信行程卡是中國官方因應疫情所開發的軟體，透過手機定位，可顯示民眾在過去14天到訪城市是否存在COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）中、高風險區域，標有星號「*」代表有；許多城市不接受帶有星號民眾進入。

例如，安徽省疫情防控辦公室16日發布通知，非中、高風險地區所在街道的上海人員在進入安徽省後，屬於「7天日常健康監測」；但是仍有部份城市存在一刀切要求一律隔離的情況。

對於官方宣布取消行程卡星號標記，民眾直指，更該取消的是動態清零總方針，「行程卡帶星給了各地層層加碼的理由」、「還是直接取消通信行程卡吧」、「行程卡本就不該標記一整個城市」、「更該取消的是動態清零」。

通信行程卡、健康碼都是中國為動態清零所執行的防疫措施。通信行程卡可顯示民眾過往14天內到訪過的國家（地區）和國內城市；健康碼則是動態更新個人疫情風險等級，作為能否出入公共場所佐證。

疫情 國務院 上海

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