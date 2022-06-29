陸委會稱技術問題農政機關解決 國台辦：停止挑撥離間

對於陸禁台灣石斑魚進口議題，近期陸委會表示，已就輸陸的石斑魚供貨商的產品檢驗結果與數據，透過農產品檢驗檢疫的協議平台提供給陸方，但陸方未回應。並認為未來這些檢驗檢疫的技術性問題應通過雙方農政機關直接溝通才能有效解決問題。對此，國台辦馬曉光於29日回應本報提問表示，石斑魚問題根源在於民進黨要履行監管責任，他正告民進黨高官必須立即停止挑撥離間，用實際行動解決問題。

馬曉光指出，石斑魚問題根源仍是台灣食安風險，「借牌」問題還是存在，民進黨要確實履行監管責任，確實解決台灣石斑魚養殖問題、安全問題。馬曉光說，民進黨高官依舊挑撥離間，必須立即停止。用實際行動解決。

馬曉光稍早表示民進黨監管漏洞百出，去年底，大陸向台灣通報石斑魚藥物不合格情況後，台灣回覆「未檢出禁用藥物」，但近期大陸又從兩批台石斑魚中檢出了禁用藥物「結晶紫」。這說明相關問題根本沒有得到解決。同時陸方也注意到，有台灣業者反映石斑魚外銷存在「養殖黑戶借殼上船」現象，經媒體披露，民進黨才不得不承認「借牌」情況確實存在。

馬曉光反問，在這種情況下他們聲稱的「沒有禁用藥物」的檢驗結果如何能令人信服？台灣石斑魚養殖及安全衛生管理體系存在的問題查清了嗎？得到根本解決了嗎？誰又能保證輸往大陸出現的問題不會出現在其他地方？民進黨當局如果不正視自身存在的問題並從源頭上加以解決，就無法保障台灣漁民切身利益。