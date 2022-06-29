德陽東汽超超臨界煤氣發電汽輪機 滿負荷運行

由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東汽）研製的盛隆冶金產業升級項目7號機組，近日順利實現滿負荷運行。機組振動指標、經濟性指標創大陸同類機組最優，相關技術達到世界領先水準。

據介紹，該機組基於東汽自主知識產權設計製造的超超臨界、一次再熱、雙缸雙轉子、凝汽式汽輪機。進汽參數達到24.2MPa、600℃，開創了煤氣發電機組超超臨界篇章。

機組採用中低壓焊接轉子、低壓通流順流布置、東方第四代先進葉型等一系列先進技術，將機組可靠性、經濟性、靈活性提升至世界領先水準。機組啟動過程中，冷態沖轉至定速僅耗時不到1小時，且一次性起機成功。帶滿負荷時，各軸瓦振動均小於10微米，打破同類機組運行記錄。

東方汽輪機總部位於四川省德陽市。該機組的順利投產，極大提升了大陸冶金行業低熱值煤氣發電技術，進一步豐富了鋼鐵冶金領域的應用，為高效引領鋼鐵冶金行業低碳轉型，提供了解決方案。該機組投運後，年發電量可達10.6億度，直接經濟效益5億元人民幣，減少二氧化碳排放85萬噸。