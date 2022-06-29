深圳前海 發布惠港9實事

深圳前海深港現代服務業合作區（前海）27日在2022前海粵港澳台青年創新創業大賽啟動儀式上，發布惠港九件實事，涵蓋住房、創業、服務、就業、平台、科創、金融、落戶、民生等方面，為港人港企在前海發展提供全方位支持。

中新社報導，住房方面，前海將啟動2022年前海人才住房面向香港人才專項配租工作，推出人才住房400套。

創業方面，前海啟動「前海粵港澳台青年創新創業大賽」，獎金總額超過700萬元人民幣。就業方面，前海將推出「前海港澳青年招聘計畫」，發布800個港澳青年工作職位。

平台方面，前海深港青年夢工場北區將啟用，香港青年創業空間由4.7萬平方公尺，拓展至13.9萬平方公尺。

服務方面，前海推出前海企業服務手册，舉辦港人港企系列政策宣講活動，重點針對助企紓困、人才房申請、產業政策、創業融資相關專業服務開展宣講。

科創方面，前海管理局將與香港大學深度合作，雙方著重在加快科技發展體制機制改革創新、擴大金融業對外開放和提升法律事務對外開放水平方面，不斷構建國際合作和競爭新優勢。

金融方面，前海將積極開展外商投資股權投資（QFLP）、合格境內投資者境外投資（QDIE）、外商獨資私募證券投資（WFOE PFM）試點工作，打造三員機制，做好引資助項的服務員、開放創新的程序員、聯合會商的聯絡員。

落戶方面，前海支持高端法律服務業在前海集聚，粵港澳聯營律師事務所、港澳律師事務所駐前海合作區代表機構，入駐前海國際仲裁大廈，租金優惠至市場評估租金的30%至50%。民生方面，前海蛇口自貿區醫院建成國際名醫診療中心，並上線互聯網國際診療平台，與香港聯合醫務集團合作運營港澳居民服務中心。