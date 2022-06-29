陸護智財權 去年協助處理4.7萬件

知識產權（智財權）維權援助是知識產權公共服務的重要一環。大陸國家知識產權局近日發布《2021年全國知識產權維權援助工作進展報告》。報告顯示，大陸知識產權維權援助服務機構總數已達1300餘家，2021年全年辦理維權援助申請4.7萬餘件，知識產權維權援助，持續完善。

新華社報導，服務力量方面，報告介紹，大陸知識產權維權援助工作向基層全面延伸。各地不斷加強知識產權保護中心、維權援助中心和快速維權中心等知識產權維權援助機構的建設和管理，部分省已實現維權援助機構地市全覆蓋。參與維權援助服務的大學、社會組織700餘個，志工團隊109個，維權援助專家7800餘人。

制度保障方面，2021年，大陸制定或修訂了十餘部涉及知識產權工作的法律或行政法規，圍繞知識產權嚴格保護、促進科技成果轉移等內容健全知識產權法律規範體系，為知識產權維權援助工作提供了有力支撐。特別是商標、專利、著作權三大領域均確立了懲罰性賠償制度，不僅有利於解決長期以來知識產權侵權成本低、維權成本高的問題，而且有利於遏止故意侵權行為、激發權利人維權熱情，保障了知識產權維權援助工作順暢開展。

此外，各地還積極推進維權援助信息化平台建設，大陸維權援助信息化水平穩步提升。截至2021年，大陸知識產權維權援助信息化平台共計184個。信息化建設載體包括信息服務平台、公共服務平台等。其中，信息服務平台主要提供專利檢索、政策法規查詢、統計分析報告等服務。公共服務平台主要提供快速導航、維權援助、糾紛調解、公布專利交易信息等服務。