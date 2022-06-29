聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸護智財權 去年協助處理4.7萬件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

知識產權（智財權）維權援助是知識產權公共服務的重要一環。大陸國家知識產權局近日發布《2021年全國知識產權維權援助工作進展報告》。報告顯示，大陸知識產權維權援助服務機構總數已達1300餘家，2021年全年辦理維權援助申請4.7萬餘件，知識產權維權援助，持續完善。

新華社報導，服務力量方面，報告介紹，大陸知識產權維權援助工作向基層全面延伸。各地不斷加強知識產權保護中心、維權援助中心和快速維權中心等知識產權維權援助機構的建設和管理，部分省已實現維權援助機構地市全覆蓋。參與維權援助服務的大學、社會組織700餘個，志工團隊109個，維權援助專家7800餘人。

制度保障方面，2021年，大陸制定或修訂了十餘部涉及知識產權工作的法律或行政法規，圍繞知識產權嚴格保護、促進科技成果轉移等內容健全知識產權法律規範體系，為知識產權維權援助工作提供了有力支撐。特別是商標、專利、著作權三大領域均確立了懲罰性賠償制度，不僅有利於解決長期以來知識產權侵權成本低、維權成本高的問題，而且有利於遏止故意侵權行為、激發權利人維權熱情，保障了知識產權維權援助工作順暢開展。

此外，各地還積極推進維權援助信息化平台建設，大陸維權援助信息化水平穩步提升。截至2021年，大陸知識產權維權援助信息化平台共計184個。信息化建設載體包括信息服務平台、公共服務平台等。其中，信息服務平台主要提供專利檢索、政策法規查詢、統計分析報告等服務。公共服務平台主要提供快速導航、維權援助、糾紛調解、公布專利交易信息等服務。

專利

延伸閱讀

大陸、香港證監會聯合公告：ETF通7月4日開始交易

河南「取款難」維權鬧大？ 鄭州警傳開槍…有人被強拉帶離

影／潘杰賢收購蘋果 經民連：合夥人與大陸黨政軍密切

陸建知識產權示範區 2025年達20個

相關新聞

大陸打假外資 全面清退

大陸嚴打「假外資」，將全面清退出場。大陸證監會禁止境外的大陸投資者參與股票互聯互通機制新規將從今年7月25日起實施，並設...

陸港ETF通 7月4日生效

大陸證監會、香港證監會昨（28）日聯合公告，中國大陸與香港互聯互通下的交易所買賣基金（ETF）交易將於7月4日開始，符合...

監管鬆手？網信辦刊阿里CEO文章

中央網信辦旗下雜誌《中國網信》刊發阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇署名的〈讓技術帶著責任的溫度〉，文章提及阿里巴巴成立...

北京拚經濟總量 目標5兆人民幣

中共北京市第十三次代表大會27日開幕。北京市委書記蔡奇向大會作報告時指出，今後五年，北京市經濟發展質量將顯著提升，經濟總...

上海物流回溫 港口運量新高

大陸交通運輸部運輸服務司長蔡團結27日表示，6月以來，上海港集裝箱日均吞吐量達到12.6萬標箱，恢復至去年同期的95%以...

經貿研討會 浙江看好杜拜商機

「浙江企業如何在傑貝阿里自貿區註册落地，相關人員簽證問題如何解決？」「中國醫療器械廠家在阿拉伯聯合大公國市場面臨哪些機遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。