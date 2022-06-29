陸1至5月道路建設 創400萬人就業

「今年1至5月，新開工高速公路和普通國省道項目120個、3600餘公里，總投資1820億元（人民幣，下同）。」大陸交通運輸部副部長趙冲久說。

新華社報導，在27日舉行的國新辦記者會上，趙冲久表示，1至5月，大陸公路建設完成投資9349億元，同比增長7.6%。截至5月底，大陸高速公路和普通國省道新改建工程在建規模8.7萬公里，在建項目超過2000個，總投資7.2兆元，吸納農民工就業超過400萬人。

一段時間以來，大陸交通運輸部聚焦服務重大戰略和公路基礎設施「聯網、補網、強鏈」，督促指導地方各級交通運輸主管部門對照「十四五」規畫目標，加大在建工程協調保障力度和計畫新開工項目推進力度。

記者會上，趙冲久也列舉了當前大陸重點建設項目開工建設的情況。

包括：川藏鐵路配套公路工程正在全面加快建設，已完成的投資占總投資的比例約為50%，部分項目已經建成；廣東深中通道沉管隧道工程32個管節已累計完成26節沉放，伶仃洋大橋完成首根主纜索股架設；北京東六環改造工程中長達9.2公里的隧道，目前已成功下穿京哈鐵路、北京城市副中心站綜合交通樞紐；總長度超過22公里的新疆烏尉高速公路天山勝利隧道實現了1號豎井的貫通。

浙江溫州甌江北口大橋等項目建成通車，G1523寧波至東莞高速、G1517莆田至炎陵高速、G3011柳園至格爾木高速三條國家高速公路全線貫通等。