陸推「雙統籌」 促文旅產業復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸推進「雙統籌」（疫情防控和經濟復甦），促文旅產業升溫。圖為「坐著火車遊雲南」旅遊專列昆明首發，列車員在儀式現場表演節目。（中新社）
大陸推進「雙統籌」（疫情防控和經濟復甦），促文旅產業升溫。圖為「坐著火車遊雲南」旅遊專列昆明首發，列車員在儀式現場表演節目。（中新社）

今年端午假期，得知山東青島的嶗山風景區實行免票政策後，濟南市民張璐專程帶孩子去體驗了這座「海上仙山」的魅力。為了促進旅遊業恢復發展，嶗山風景區今年6月1日開始實施免票政策，政策實施後迎來了大批像張璐這樣慕名而來的遊客，僅端午假期就接待遊客10.2萬人，同比增長40.3%。

「除了免除門票，我們還將累計發放總價值約200萬元（人民幣，下同）的消費券，一類面向景區內的餐飲、住宿經營業戶發放，另一類面向遊客發放。」嶗山風景區工作人員張靜說。

新華社報導，今年6月1日至9月30日期間，除周末及法定節假日外，山東對全省137家國有A級旅遊景區首道門票全部執行不低於5折的票價優惠。

在做好疫情常態化防控的同時，如何更好發揮旅遊帶動消費、推動經濟發展作用，成為業內關注的焦點。6月26日，「2022山東省旅遊發展大會」在山東曲阜開幕，各界共商助力文旅產業發展的良方。

「當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界旅遊發展仍面臨嚴峻挑戰。山東舉辦旅遊發展大會，對提振文化旅遊市場信心、激發文化旅遊消費潛力、帶動旅遊業復甦具有重要示範意義。」世界旅遊聯盟秘書長劉士軍說。

「定上鬧鐘搶文旅消費券」「只要在雲遊齊魯軟體上操作就能搶到」……今年6月以來，第六屆山東文化和旅遊惠民消費季啟動後，山東省、市、縣三級財政共發放文旅惠民消費券1.07億元，集中在文創產品、旅遊景區及線路、文藝演出、星級飯店和民宿等領域，推動了一波線上線下的文旅消費熱。

為擴大有效需求、加快旅遊市場回暖，山東多家景區在讓利於民的同時，深耕旅遊演藝、文化創意等二次消費產品，推出親子遊、研學遊等個性化線路，以精細定位開拓新客源、打造新IP。

在本次山東省旅遊發展大會上，山東省專門啟動了「百億惠千企」金融支持文旅產業專項行動，年內將為文旅產業新增貸款100億元以上，惠及市場主體1000戶以上。

今年以來，大陸各地高效統籌疫情防控和經濟社會發展（雙統籌）的政策逐漸顯現，文旅產業正在升溫。

上海市發布50條政策措施為市場主體紓困，加快經濟恢復和重振；吉林省推出包括惠民消費券、出遊優惠等五大類86項惠民措施助力疫情後旅遊業復甦；江西廬山推出一系列惠企、惠民、興旅政策，加快實現廬山旅遊全面復甦、全面升溫。

據大陸文化和旅遊部統計數據顯示，2022年一季度，大陸國內旅遊收入（旅遊總消費）0.77兆元，比上年同期增加0.03兆元，增長4.0%。其中，城鎮居民旅遊消費0.62兆元，增長9.4%。

業內人士認為，在疫情背景下，不斷挖掘文化創新力量，有助於各地克服困難走出文旅融合新道路。

疫情 消費券

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