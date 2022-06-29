有線+5G新格局 「中國廣電」5G服務啟動

大陸「中國廣電」5G網路服務啟動儀式在中共歷史展覽館舉行。中共中宣部長黃坤明出席並啟動中國廣電5G網路服務。

新華社報導，建設中國廣電5G網路，是深入貫徹落實大陸國家主席習近平關於「打造智慧廣電媒體，發展智慧廣電網路」重要指示的重大舉措。這次廣電5G網路服務啟動，標誌著大陸有線電視網路整合和廣電5G建設一體化發展取得新的突破性進展，大陸廣電網路初步形成「有線+5G」融合發展新格局。

自2019年6月獲頒5G商用牌照以來，中國廣播電視網路集團有限公司按照中宣部、工信部、廣電總局部署，與中國移動一併秉承共建、共享、共贏的原則，加快推進5G網路共建共享，並在全球範圍內打造了媒體與通信行業深度融合發展的典型案例。中國電信、中國聯通、中國鐵塔等鼎力幫助，確保了廣電5G網路高標準規畫、高效率建設、高起點開網。

中國廣電5G網路服務啟動後，將充分發揮綜合傳輸優勢，加快形成新型廣電媒體傳播網、文化專網和新型基礎設施網，面向政用、民用、商用和工業用，創新提供個性化、差異化和精準化服務。