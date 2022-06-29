經貿研討會 浙江看好杜拜商機

「浙江企業如何在傑貝阿里自貿區註册落地，相關人員簽證問題如何解決？」「中國醫療器械廠家在阿拉伯聯合大公國市場面臨哪些機遇和挑戰？」「杜拜當地有哪些農業扶持政策，特別是農業設施建設補貼和運營補貼？」

中新社報導，27日，浙江省國際商會聯合杜拜港口世界集團（傑貝阿里自貿區）在線上線下共同舉辦「杜拜—浙江經貿合作研討會」。聚焦如何開拓杜拜乃至阿拉伯聯合大公國市場，多家浙企輪番拋出關心的問題。

中國大陸駐杜拜總領事館總領事李旭航表示，近年來大陸與阿拉伯聯合大公國經貿合作往來頻繁，雙邊重大經貿合作項目扎實推進，阿拉伯聯合大公國已成為與中國大陸合作程度最深、領域最廣、成果最實的中東國家之一。

浙江省貿促會、浙江省國際商會副會長張善坤表示，希望以此次研討會為契機，更好地幫助浙江企業瞭解阿拉伯聯合大公國經濟發展的最新動態，把握該國和中東地區的商業機遇，助力浙江企業更好地開展國際經貿交流活動。

杜拜港口世界集團（傑貝阿里自貿區）首席運營官艾哈邁德·哈達介紹了杜拜的區位優勢和市場輻射作用，以及杜拜港口世界集團、傑貝阿里自貿區在促進中國尤其是浙江企業與阿拉伯聯合大公國乃至中東和北非地區經貿合作所發揮的作用。

近年浙江和阿拉伯聯合大公國及中東地區之間的經貿和文化交流不斷擴大。2021年，浙江對阿拉伯聯合大公國市場出口額為507.9億元人民幣，同比增量107.5億元，同比增長26.8%。

據浙江省貿促會、浙江省國際商會駐阿拉伯聯合大公國聯絡處首席代表金國中介紹，如今，已有超過4000多家中國公司在該國投資營商，其中浙企是主力軍。