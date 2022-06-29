上海物流回溫 港口運量新高

大陸交通運輸部運輸服務司長蔡團結27日表示，6月以來，上海港集裝箱日均吞吐量達到12.6萬標箱，恢復至去年同期的95%以上。

中新社報導，當天國新辦舉行記者會，有記者提問：今年3月以來，上海的物流運輸遭受了疫情的嚴重衝擊。目前上海市的交通運輸恢復情況如何？蔡團結回應表示，兩個月來，在各部門、上海市及周邊省份的共同努力下，上海市物流保通保暢工作取得重要階段性成效，物流運輸加快復工達產。

從公路交通運行情況看，蔡團結指出，上海市的對外公路動脈暢通，城市內道路無阻隔，104個高速公路收費站、24個高速公路服務區全部對外開放，高速公路的貨車流量已恢復至疫情前的正常水平。上海港、浦東機場等樞紐集疏運暢通。

從水運港口運行情況看，上海市的對外水路運輸通道保持暢通安全，上海港始終保持24小時的正常作業，6月份以來，集裝箱的日均吞吐量達到12.6萬標箱，恢復至去年同期的95%以上。其中，6月18日上海港單日最高達到14.25萬標箱，創下本輪疫情以來的新高。

從民航運輸情況看，浦東機場近一周日均保障貨班起降232架次，進出港貨量9267噸，基本恢復至正常水平。其中，6月18日貨物吞吐量首次超過萬噸，達到10159噸。

從鐵路運輸情況看，6月1日起上海地區北郊、楊浦、閔行等15個鐵路貨運站場已恢復常態化運營。6月份以來日均發到1700車左右，較疫情期間增幅30%；6月份共安排4列中歐班列的開行計畫，恢復到疫情前一周一列的常態。

從郵政快遞情況看，6月上半月，郵政快遞日均攬收、投遞共1815萬件，已恢復至疫情前的九成左右。