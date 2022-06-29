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北京拚經濟總量 目標5兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京未來五年目標是讓經濟總量突破5兆元人民幣。圖為北京經濟技術開發區之京東智能倉儲物流園。（中新社）
北京未來五年目標是讓經濟總量突破5兆元人民幣。圖為北京經濟技術開發區之京東智能倉儲物流園。（中新社）

中共北京市第十三次代表大會27日開幕。北京市委書記蔡奇向大會作報告時指出，今後五年，北京市經濟發展質量將顯著提升，經濟總量突破5兆元（人民幣，下同）大關，人均地區生產總值、全員勞動生產率保持全大陸領先。

中新社報導，過去五年，北京經濟高質量發展邁出堅實步伐。著力構建高精尖經濟結構，金融、信息、科技等現代服務業優勢更加凸顯，數位經濟增加值占地區生產總值比重超四成。

蔡奇指出，今後五年，北京經濟發展質量顯著提升。以高精尖產業為代表的實體經濟根基鞏固壯大，具有大陸首都特點的現代化經濟體系基本形成。城鄉區域發展更趨均衡，鄉村振興取得實質性進展。重點領域和關鍵環節改革取得更大突破，開放型經濟達到新水平。經濟總量突破5兆元，人均地區生產總值、全員勞動生產率保持大陸領先。

北京要鞏固完善高精尖產業格局。瞄準高端、智能、綠色方向，積極發展先進製造業，擦亮「北京智造」品牌。增強積體電路、醫藥健康、氫能等產業帶動作用，壯大新能源汽車、智能裝備製造等優勢產業。圍繞光電子、生命科學、低碳技術等領域前瞻布局未來產業。鞏固擴大現代服務業優勢，打造「北京服務」新名片。

北京要打造全球數位經濟標桿城市。加緊布局5G、人工智能、區塊鏈等新型基礎設施，推動傳統基礎設施數位化改造。建設城市超級算力中心，推動數據中心向智能計算中心轉變。打好高端晶片、基本算法等核心技術攻堅戰。推進數據要素市場化配置改革先行先試，辦好國際大數據交易所等。

北京要以供給側結構性改革創造新需求。加緊國際消費中心城市建設，引進首店、旗艦店，打造具國際影響力的地標；鼓勵消費新業態新模式發展，提升文化、體育、健康、養老等服務消費品質和規模。加大高精尖產業投資，擴大民間投資。

此外，北京要發展更高層次開放型經濟。放寬投資准入，試行跨境服務貿易負面清單管理模式，提升投資貿易自由化便利化水平。加緊首都國際機場基礎設施改造升級，推進大興國際機場二期及配套設施建設，增強客流物流承載能力，打造一流國際航空雙樞紐。

實體經濟 北京 機場

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