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大陸將禁止境外中國投資者 參與股票互聯互通

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國證監會將禁止身處境外的中國大陸投資者參與股票互聯互通機制。（微博照片）
中國證監會將禁止身處境外的中國大陸投資者參與股票互聯互通機制。（微博照片）

據財新網報導，中國證監會將禁止身處境外的中國大陸投資者參與股票互聯互通機制，包括不准開設滬深港通帳戶，以及不准通過此類帳戶交易A股。

報導指出，新規定下有關投資者和帳戶最終將被完全清退。新規定將由7月25日起實施，並設置一年過渡期，對不同大陸投資者做出不同清退安排。報導提到，中證監目的在打擊假外資，完善滬深港通機制，規範內地投資者返程交易行為。

中證監早前公布滬股通和深股通投資者不包括大陸投資者，規範大陸投資者返程交易行為，意味香港券商不得再為大陸投資者新開通滬深股通交易許可權。

證監會之前提到，近年來有部分大陸投資者在香港開立證券帳戶及北向交易許可權，通過滬深股通交易A股，雖然交易總體規模不大，只佔北向交易中約1%，投資者數量約170萬名，但大部分無實際交易，亦與滬深股通引入外資的初衷不符，而這些投資者中大多數已開立大陸證券帳戶可直接參與A股交易，兩種途徑交易有發生跨境違規活動風險，亦為市場造成北向交易中，有不少所謂假外資的印象，不利滬深港通平穩運行和長遠發展。

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