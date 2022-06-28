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現代汽車等主要韓企正加大對印尼投資力度

集微網／ 集微網

圖源：businesskorea

現代汽車、LG Energy Solution（LG能源解決方案）等韓國主要企業正在加大對印度尼西亞的投資力度。 

據韓媒businesskorea報導，現代汽車在印尼建立了東盟地區的首個汽車生產基地。2022年3月，該公司投資15.5億美元在印尼建設了77.7萬平方米的工廠；除了汽車工廠，現代汽車還將與LG能源解決方案合作，在印尼建100GWh的電池工廠。

LG能源解決方案正在推進與LG化學、浦項製鉄、LX國際合作，在印度尼西亞建立電動汽車電池價值鏈，該項目需要投資11萬億韓元。

據悉，印尼政府正在積極吸引韓國企業的投資。2021年，印尼投資部專門為韓國企業擧行了投資說明會，2022年，印尼貿易部副部長也專程飛往韓國，與韓國企業進行了投資貿易協商。2021年韓國對印尼的投資比2020年增加了107%。

該報道指出，印尼是一個具有地理和人口吸引力的市場，特別是在全球供應鏈危機不斷深化之際，鎳、原油和錫等原材料的豐富是韓國企業加快在印尼投資的一個因素。

印尼 印度

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