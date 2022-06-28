快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

發改委：穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發改委副秘書長歐鴻。（中國網）
大陸國家發改委副秘書長歐鴻。（中國網）

大陸國家發改委副秘書長歐鴻28日表示，3月份以來疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，經濟發展複雜性嚴竣性不確定性上升，穩增長穩就業穩物價面臨新的挑戰。常態化充實完善政策儲備工具，根據情況適時及時出台。

據人民網，歐鴻在國新辦新聞發布會上指出，樹立底限思維，有效管控重點領域風險，守住不發生系統性風險的底限，特別要進一步保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈安全穩定。

歐鴻稱，近期特別是要抓緊推進一批既利當前又利長遠的水利、交通、地下綜合管廊等項目，盡快形成實物工作量；落實促進汽車、家電等領域消費的若干政策，加快釋放消費潛力。

歐鴻又說，當前疫情形勢依然嚴竣複雜，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」總方針。

「今年中國能否實現5.5%左右的GDP增長目標？」歐鴻回應稱，中國經濟韌性好、潛力足、迴旋餘地大，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

「從近期經濟形勢看，各方面按照中央要求，統籌抓好疫情防控、經濟發展和經濟安全等工作，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效，5月份經濟呈現邊際改善，主要指標均有所回升。」歐鴻說。

延伸閱讀

屏東二峰圳人文走讀 一探百年水利工程活歷史

一巴掌打醒丹東市 丹東宣布放寬市民就醫規定

防疫放寬 低風險區可跨省通行

打工族「10分鐘做完5天工作量」 主管秒叫她：明天不用來

相關新聞

台資大同傳動IPO獲受理 獲評昆山「隱形冠軍」

深圳證券交易所官網發布，台資大同齒輪傳動（昆山）（簡稱「大同傳動」）IPO申報材料，已獲得創業板受理。招股書表示，該公司...

被提請清盤 恒大極力反對

陷入債務危機的恆大集團，上週五（6月24日）被太平洋島國薩摩亞註冊的公司Top Shine Global（佳盛環球），入...

發改委：穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰

大陸國家發改委副秘書長歐鴻28日表示，3月份以來疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，經濟發展複雜性嚴竣性不確定性上升，穩增...

彭博社：挽救中國地方房地產計劃或將失靈

中國大陸越來越多地方政府祭出上次樓市滑坡時動用的一道利器來重振市場，但分析師認為這次不太可能奏效。

易綱：貨幣政策續從總量發力支持大陸經濟復甦

人民銀行行長易綱接受官媒中國國際電視台(CGTN)專訪時表示，中國的通脹前景較為穩定，保持物價穩定和就業最大化是人行的工...

半導體大買家 鴻海年砸600億美元囊括全球1成規模

鴻海集團半導體年採購額已超過600億美元（約合新台幣1.78兆元），占全球半導體採購市場規模比重超過10%；鴻海旗下工業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。