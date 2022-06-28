發改委：穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰

大陸國家發改委副秘書長歐鴻28日表示，3月份以來疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，經濟發展複雜性嚴竣性不確定性上升，穩增長穩就業穩物價面臨新的挑戰。常態化充實完善政策儲備工具，根據情況適時及時出台。

據人民網，歐鴻在國新辦新聞發布會上指出，樹立底限思維，有效管控重點領域風險，守住不發生系統性風險的底限，特別要進一步保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈安全穩定。

歐鴻稱，近期特別是要抓緊推進一批既利當前又利長遠的水利、交通、地下綜合管廊等項目，盡快形成實物工作量；落實促進汽車、家電等領域消費的若干政策，加快釋放消費潛力。

歐鴻又說，當前疫情形勢依然嚴竣複雜，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」和「動態清零」總方針。

「今年中國能否實現5.5%左右的GDP增長目標？」歐鴻回應稱，中國經濟韌性好、潛力足、迴旋餘地大，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

「從近期經濟形勢看，各方面按照中央要求，統籌抓好疫情防控、經濟發展和經濟安全等工作，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效，5月份經濟呈現邊際改善，主要指標均有所回升。」歐鴻說。