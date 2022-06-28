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河北廊洽會 聚焦高端產業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

作為河北今年以來規模最大、規格最高的綜合性涉外經貿活動，2022年中國．廊坊國際經濟貿易洽談會（廊洽會）26日在河北廊坊開幕。

中新社報導，本屆廊洽會由中國大陸商務部與河北省人民政府共同主辦，採取「現場參會+網路直播+視訊會議連線+線上虛擬展館」等形式舉辦，開幕式同時在美國、加拿大以及德國等18個國家和地區設立了29個分會場，河北省內各市縣分會場近200個，省外分會場14個。

本屆廊洽會以「項目建設年—投資河北正當時」為主題，擬舉辦51項主要活動，除開幕式、招商簽約項目展示等5項綜合性活動外，還將聚焦區域合作、產業對接、創新發展、國際交流、招商推介等5個重點合作領域，組織46項專場活動。

此外，本屆廊洽會更聚焦全球高端高新產業發展趨勢和前沿性熱點，力邀一批專家學者、科研機構代表、行業協會企業家現場把脈支招，共同引領行業發展風向。

網路直播 大陸商務部

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