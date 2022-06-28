張憲清搭橋 溫州台企更上層樓

「溫州人不會被事情追著跑，而是追著事業向上走。」從初遇溫州時的人生地不熟，到如今的侃侃而談溫州思維，2004年至今，台商張憲清已在溫從商18年。

中新社報導，回顧這18年，從沒沒無聞到颳起「便當颱風」，張憲清是「東池便當」的引「陸」人—東池控股有限公司董事長；從溫州與台灣經貿合作到兩岸融合發展，張憲清是百餘在溫台商創業的熱心人—溫州市台灣同胞投資企業協會（溫州台協）現任會長。

除了經營便當生意，張憲清以溫州台協為載體，接引台商「軟著陸」；帶頭創辦甌江口（現浙江溫州海洋經濟發展示範區）溫州台商科技產業園；投身溫州鄉村振興建設……回看創業之初，張憲清表示，從一盒便當開始，萬事開頭難。

不過，一場颱風為東池便當吹來了轉機，張憲清說，當時颱風登陸，外面颳風下雨，大家都緊閉窗門、避免外出。

這時候大家才知道，有個叫東池便當的小店居然風雨無阻，送餐上門。

於是，當天東池便當賣出500餘份外賣，小小的便當從此風起溫州。如今，當初那股便當颱風已遍及中國大陸100餘個城市，而加盟店擴展至600餘家的同時，東池控股有限公司的年銷售也超過了10億元人民幣。

然而2013年，由於溫州城市發展建設規畫需要，「退二進三」、「騰籠換鳥」的產業改革對溫州商業形勢提出了新要求，張憲清表示，當時很多台企在溫州從事第二產業，一時間很難轉型第三產業，因此工業用地時刻面臨著被遷退的危險，這樣一來台商們也就很難留下來了。

2015年，溫州市獲批海峽兩岸民營經濟創新發展示範區。也正因這張「金名片」，溫州搭建起了引台資、招台智的平台，給張憲清「挽留」台商提供了出路。

在溫州市政府和溫州市台辦等相關部門協調下，以溫州台協為紐帶，2020年溫州台商科技產業園在甌江口正式開工建設。園區規畫用地面積5.8萬餘平方公尺，第一批將入駐12家台企，其中涉及光學智能製造、汽車核心、電子部件、自控閥門、智慧變頻器、高端日用品等復合業態，成為兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區的標竿項目。