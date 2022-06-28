蘇州騎行熱 帶動自行車銷售

戴著騎行頭盔和護目鏡，穿著騎行服或運動裝，騎著單車穿梭在大街小巷……繼露營、飛盤後，騎行逐漸成為蘇州市民喜愛的運動新方式，並「引燃」自行車銷售市場。

新華社報導，是什麼讓騎行熱起來？多位受訪者表示，油價上漲的壓力，疫情防控常態化的需求及騎行兼具的運動、健康、社交等多重屬性，是其受歡迎的原因。

「周五晚陽澄湖半島團練走起，有興趣的一起來。」上周三開始，騎行愛好者謝雨霏便在朋友圈「吆喝」，約車友一同去陽澄湖騎行。她說，單圈6.54公里，一共6圈，全程約39.24公里，「規模50人左右，名額供不應求」。

陳長瑞則喜歡業餘時間沿太湖獨自騎行。「約56公里，累計爬升約96公尺，從吳中大道出發，上環太湖大道、東山環島公路，一路盡覽湖光水色，還能路過陸巷古村、楊灣、紫金庵等古村古巷古跡。」

在蘇州，越來越多的騎行愛好者在車輪的快速轉動中，飽覽美麗風景，收穫運動的快樂。

「騎行是一種健身鍛鍊方式。」已有12年騎行經驗的單娟說，騎行的魅力在於它的運動性，這是一項飽含速度與激情的運動。

葡萄牙籍騎行者亞利克斯說，騎行是一種放鬆和解壓方式。「我一般每次騎行3個半小時左右，在途中碰到中意的咖啡店會坐下來喝一杯，休閒解壓，發現身邊的美。」

陳長瑞說，受疫情和油價等客觀因素影響，眼下騎行運動火爆。「宅久了，大家都想出來透透氣，增加運動量，但更深層的原因在於低碳生活理念和運動社交屬性的普及。」

「騎行熱」帶動自行車銷售逆勢上漲。在蘇州奧體中心附近的一家自行車專賣店可見，前來選購自行車的市民絡繹不絕。「上半年，營業額同比增長50%，同行的銷售業績都差不多。」店鋪負責人孫楓昌說，自行車市場迎來「新一春」。目前，他店裡銷售的山地自行車和公路自行車價格在人民幣3000元至數萬元不等，雖然價格不低，卻仍搶手，購車人群年齡覆蓋18至50歲。