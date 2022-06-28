陸保物流暢通 禁隨意限制貨車

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸官方再三強調不能隨意限制貨車出行，圖為上海某物流公司準備出貨。（中新社資料照片）
大陸官方再三強調不能隨意限制貨車出行，圖為上海某物流公司準備出貨。（中新社資料照片）

包括上海等地，大陸上半年多處遭受疫情封控，嚴重衝擊物流運輸。大陸交通運輸部27日表示，各地不得以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行，不得要求貨車司乘人員重複進行核酸檢測，不得以任何理由對貨車進行強制勸返。

央視報導，大陸交通運輸部運輸服務司長蔡團結27日在國新辦記者會上說明當前物流「保通保暢」等工作進展。他要求各地不得隨意限制來自低風險地區的貨車通行，不得以通信行程卡帶星號為由限制貨車通行。

他說，即使發現貨車司機健康碼為紅碼，也要就地採取相應疫情管控措施，不得對貨車司機進行勸返，防止疫情傳播擴散；對於裝載的貨物，在進行消毒消殺後，要及時進行轉運，保障貨物及時送達目的地。

談到上海部分，他說，上海6月復工復產以來，高速公路、上海港、浦東機場等運輸都已恢復疫情水平。上海市對外公路動脈暢通、城市道路無阻隔。104個高速公路收費站、高速公路24個服務區全部對外開放，高速公路貨車流量已恢復至疫情前正常水準。

從水運港口運行情況看，上海港始終保持24小時正常作業。6月以來，集裝箱日均吞吐量達到12.6萬標準箱，恢復至去年同期的95%以上。其中，6月18日單日最高達14.25萬標準箱，創下本輪疫情以來的新高。

從民航運輸運行情況看，浦東機場近一周日均保障貨班起降232架次，進出港貨量9267噸，基本恢復至正常水準。其中，6月18日貨物吞吐量首次超過萬噸，達到10159噸。

至於鐵路運輸運行情況，6月1日起上海地區北郊、楊浦、閔行等15個鐵路貨場已恢復常態化運營。6月以來日均發到1700車左右，較疫情期間增幅30%；6月共安排4列中歐班列開行計畫，恢復到疫情前每周一列的常態。

郵政快遞運行方面，6月上半月，郵政快遞日均攬收、投遞共1815萬件，已恢復至疫情前的九成左右。

疫情 上海 高速公路

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