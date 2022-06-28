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第2屆消博會 7月底海口舉行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於7月26日至30日在海口舉辦。消博會組委會秘書處26日介紹籌備情況時稱，今年展會將在突出新品首發首秀的基礎上，新增舉辦全球消費論壇、國際時裝秀等一系列內容豐富的重點配套活動。

中新社報導，消博會是今年中國大陸四大展會中首場線下舉辦的展會，來自全球57個國家和地區的超過700家企業和1300多個品牌將參展，預計各類採購商和專業觀眾總數將超過4萬人。

配套活動是消博會的重要組成部分，其中第二屆全球消費創新暨免稅與旅遊零售大會將於7月26日舉行，聚焦海南自貿港政策和全球消費創新趨勢，邀請專家學者、主要企業、免稅集團探討如何共享未來大陸消費市場、海南消費市場的新機遇。

消博會一大亮點，可持續消費高峰論壇於7月27日舉行。論壇以「可持續消費，驅動低碳未來」為主題，通過發布全球可持續消費倡議、行業可持續消費行動計劃、時尚行品ESG行業指數、可持續消費觀察報告和白皮書等內容，展現企業推動的價值主張與行動成果。

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