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廣州南沙方案 助港澳青創

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

南海之濱的廣州南沙，地處粵港澳大灣區地理幾何中心，吸引眾多港澳人士到此工作與生活。

中新社報導，日前，大陸國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（南沙方案），其中在創建青年創業就業合作平台方面，推出多項有力舉措，明確將符合條件的港澳居民納入當地創業補貼支持範圍，加強就業配套服務保障，並在住宿公寓、通勤、子女入托入學等方面提供便利條件，推動南沙培育港澳青年創新創業沃土。

「南沙方案發佈後，我的手機響個不停，很多朋友來諮詢問我南沙的情況，瞭解南沙未來發展的商機。」香港高鋒集團董事局主席吳傑莊表示，南沙方案對港澳人士到南沙發展具有吸引力，尤其是稅收，簡化了過往退稅的環節，直接享受港人港稅。

目前，南沙以創享灣青創基地為龍頭，帶動該區10個港澳青創基地提質發展，構建港澳青創基地矩陣，累計簽約入駐港澳青創項目團隊超過300個；同時，南沙還實施各類優惠支持政策40餘項，發起設立總規模100億元人民幣的穗港澳青年創業股權投資基金。

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