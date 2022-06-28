打造製造強國 陸推智能製造

中國工程院主席團名譽主席、機械工程專家周濟26日提出，智能製造是推進製造強國戰略的主攻方向，中國大陸的智能製造必須採取數位化、網路化、智能化「並行推進、融合發展」的技術方針。

中新社報導，第二十四屆中國科協年會當天在湖南長沙開幕，周濟以「智能製造與製造業數字（數位）化轉型、智能化升級」為題作年會開幕主旨報告。

他說，經過幾十年奮鬥，中國大陸已成為一個名副其實的世界製造大國，但製造業大而不強，還不是一個製造強國。根據世界製造強國指標評價綜合指數，美國遙遙領先，處於第一方陣，德國、日本處於第二方陣，中國大陸、英國、韓國、法國處於第三方陣。整體而言，中國大陸製造業整體競爭力還不強，從製造大國邁向製造強國，任重而道遠。

大陸推進製造強國戰略該走一條什麼樣的技術路線？周濟指出，智能製造是推進製造強國戰略的主方向，是先進製造技術和新一代信息技術的深度融合，也是實現製造業轉型升級的主要技術路線。今後15年正是智能製造這個新一輪工業革命核心技術發展的關鍵時期。

從現在到2035年，是大陸製造業實現由大到強的關鍵時期，大陸的智能製造發展可分成數位化轉型、智能化升級兩個階段。從現在到2028年，深入推進製造業數位化轉型工程，到2028年，互聯網+製造，即數位化網路化製造在全大陸得到大規模推廣應用。從2028年到2035年，深入推進製造業智能化升級工程，到2035年，新一代智能製造在全大陸製造業大規模推廣應用。