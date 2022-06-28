解決融資難題 漳州推惠台金融

為著力推動惠台金融服務工作高質量發展，作為「台胞祖地」的福建省漳州市，積極引導轄區金融機構開拓創新，先行先試，破解融資擔保難題，讓台胞台企在漳州創業和生活更有保障、更有信心。

中新社報導，漳州是台胞主要祖籍地、台商投資密集區，許多台胞選擇在漳州創業、工作。可來到大陸的台胞們，既喜於廣闊市場和優越環境，但也憂於缺乏抵押物、缺少擔保人等，無法有效獲得當地銀行信貸支持。為此，漳州金融機構持續創新金融服務，提高對台胞台企金融服務質效；對身在台灣的台胞需求，開通綠色通道，全心全意服務「登陸」台胞台企發展。

台商鄧育承是漳州市漳浦益正農業科技有限公司負責人，是惠台金融服務的受益者，日前他把一面寫著「扶持台灣農企兩岸一家親」的錦旗，送到漳浦農商銀行致謝。

看重大陸發展前景，鄧育承2018年來到漳浦成立獨資公司，主要經營淡水鱸魚育苗、蔬菜種植、牛樟芝種植等。公司擴大規模之際，漳浦農商銀行主動介入，解決了台企無標準化抵押物等融資難題，一筆30萬元（人民幣，下同）股東保證貸款為公司注入發展動能。

受疫情、原料價格上漲等影響，台企漳浦瑋柏自行車有限公司資金周轉出現困難。漳浦農商銀行馬上對接需求，為其發放300萬元紓困貸款，執行年利率3.20%，助企業度過難關。

「沒想到我們台企也能獲得這麼低利率貸款，很滿足。」該企業負責人、台商趙恩澤說。

據漳州金融監管部門相關負責人介紹，去年漳州陸續發布有關惠台金融政策，作為落實「兩個同等待遇」的具體舉措，在貼心服務下，對台授信實現增量擴面，專屬金融產品推陳出新。

官方數據顯示，截至2022年5月末，漳州已有23家機構開辦對台金融業務，佔全轄40家機構總數的一半以上。對台企授信金額410.86億元，貸款及其他融資餘額167.70億元，兩項數據均位居全省首位、佔全省比重超50%。

在加大對台特色金融融資服務供給方面，漳州充分發揮全大陸首家專業支行——中國農業銀行漳州古雷港經濟開發區支行、全省首家專業業務部——廈門銀行漳州分行台商業務部的優勢作用，大力增加貸款專項額度，創新推出「台企稅易貸、紓困貸、復工專項再貸款」「台商流水貸、台商稅易貸、台商e企貸」等特色信貸產品。

金融是實體經濟的血脈，也是推動兩岸融合發展的重要支撐。相關人士稱，漳州全方位推動惠台金融服務，為台胞大陸追夢築夢圓夢提供平台，提升獲得感和幸福感，加快建設台胞台企登陸第一家園。