陸加強監管劇本殺 鼓勵傳播「正能量」

真人互動角色扮演遊戲「劇本殺」成為大陸年輕人新晉社交娛樂，但當中存在很多問題，如劇本過於暴力及色情等。大陸5個部門今日聯合發布「關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知」（下稱《通知》），首次將類似的劇本娛樂經營場所納入管理。

據中國經濟網，大陸文旅部、公安部、住房部、應急管理部、市場監管總局聯合印發的《通知》指出，要積極創新監管方式，監管重點從傳統的事前審批轉向事中事後監管，同時要嚴格管理內容，需正面引導和加強監管並重，「包含鼓勵場所使用弘揚主旋律、傳播正能量的劇本腳本」。

《通知》提到，除法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。

《通知》要求，劇本娛樂經營場所應當自經營之日起30日內，將經營場所地址及場所使用的劇本腳本名稱、作者、簡介、適齡範圍等訊息，透過文化市場技術監管與服務平台，向經營場所所在地的縣級文旅部門備案。

通知又提到，劇本娛樂經營場所不得設在居民樓內、建築物地下一層以下等地。

央視2月曾報導，預計到2022年，大陸劇本殺行業市場規模將增至238.9億元人民幣。「迅猛發展的新興行業在帶來消費的同時，也出現了不少問題。」劇本殺所衍生的問題自始受到政府關注。

此外，密室逃脫，也同樣在監管範圍內，劇本和設施也需要先送審。