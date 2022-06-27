央企五礦23億理財產品暴雷 招行代售遭2公司起訴
6月27日消息，據企查查APP顯示：青海西寧法院將於7月25日公開審理米哈遊和莉莉絲訴五礦信託「營業信託糾紛」一案。
據IT之家，五礦信託鼎興1號至15號產品是由招商銀行違規代銷的，在3月30日到期後無法兌付，投資方向為房地產融資，起購門檻為100萬元人民幣和500萬元，期限為18個月，招行原行長田惠宇因此被免職。
據臨時信息披露公告顯示，該信託用於受讓深圳五順方買斷持有的供應商對世茂集團旗下項目公司的應收帳款債權，世茂關聯公司為債務人的償還義務提供差額補足。
另據《時代周報》報導，多名五礦信託投資人稱，招行在代銷鼎興系列產品中存在多處違規，包括故意隱瞞信託產品信息、故意隱瞞投資風險、風控把控不嚴等問題，已向中國銀監會舉報。
此外，五礦信託與深圳五順方存在股權關聯關係，卻未對此進行相關披露，招行北京分行多次拒絕提供資金管理報告。
五礦信託是大陸央企五礦集團旗下機構。公司於2010年10月8日設立，註冊地為青海省西寧市，註冊資本130.51億元。
近兩年來，大陸房地產企業爆雷頻發，房地產信託也屢屢發生兌付風險。據大陸《經濟觀察報》報導，房地產信託2021年全年違約規模達917.11億元，佔總違約規模比達61.34%。
此外，除了五礦信託鼎興產品，世茂集團近期也有其他金融產品違約。 6月20日，由中城信託與世茂集團合作直銷的產品茂享1號違約未付息。
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