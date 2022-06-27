央企五礦23億理財產品暴雷 招行代售遭2公司起訴

河南古稱中原，在這片土地的百姓，差不多每隔10年就要被「非法集資」折騰一回。九十年代末是河南三星，10年前是遍地擔保小額貸款。黑格爾曾說，人類從歷史中學到的唯一的教訓，就是沒有從歷史中學到到任何教訓。

2022-06-27 14:44