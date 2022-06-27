封控下性事減 中國逾4萬保險套工廠倒閉

陸媒報導，COVID-19疫情爆發兩年多來，中國已逾4萬家保險套工廠倒閉。有業者說，銷量下滑可能與使用場所有關，因為中國有一半性事發生在「家庭以外的地方」，而封控使得人們往來減少。

陸媒紅星新聞日前報導，自2020年至今年6月20日，有超過4萬家保險套生產企業註銷，平均每年1.73萬家，遠多於2019年的1萬4千餘家。

報導說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發初期，保險套生產企業認為，人們被困在屋內，除了親密的性行為，再沒有別的娛樂活動可以進行，保險套的需求會激增；而工廠因疫情關閉，保險套將出現短缺。

但疫情發展至今，這個邏輯顯然被現實打敗。

廣東諾絲科技股份有限公司董事長江志銘受訪時表示，保險套銷量下滑是疫情初期未曾擔心過的問題，但「整體來看，從前年（2020年）疫情爆發後到現在，（保險套銷量）整體下滑率在一成以內」。

諾絲科技是一家保險套品牌商。江志銘認為，保險套銷量下滑，可能與使用場景有關，「一旦被封控，人與人之間不能溝通的話，（銷量）肯定會下降。因為除了家庭外，避孕套還有其他使用場景，而且數量不少的」。

另據南方週末援引的統計數據，在中國市場，保險套的使用場所接近一半是發生在家庭以外的地方。

上海稍早前封城兩個月期間，保險套也處於供大於求的狀態，報導引述當地居民秦宏說，「在我的記憶裡，有一段時間很多便利店只有套套供應充足，日常的牛奶、麵包啥的經常無貨，但是套套都有…可能沒人買吧」。

銷量下滑後，部分保險套生產企業將目光轉向醫用手套。

業者說，受疫情影響，醫用手套這兩年幾乎都有100%的增長。