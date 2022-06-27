快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸公安部展開網路水軍整治為期6個月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸公安部將啟動為期6個月的打擊整治「網路水軍」專項工作。（央視畫面截圖）
大陸公安部將啟動為期6個月的打擊整治「網路水軍」專項工作。（央視畫面截圖）

大陸公安部網安局即日起在全國，啟動為期6個月的打擊整治「網路水軍」專項工作，以進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢。

大陸公安部網安局官方微信公眾號27日早上發佈消息說，公安機關網安部門近年來依託「淨網」系列專項行動，持續對「網路水軍」相關違法犯罪依法開展偵查打擊，近3年偵辦相關案件600餘起，抓獲嫌疑人4000餘名，取得了初步成效。

然而，受「流量經濟」「粉絲經濟」等因素影響，「網絡水軍」相關違法犯罪活動仍屢打不絕、屢禁不止。

公安部網安局指出，有的「網路水軍」為養號謀利，通過發佈違法有害信息「造熱點」「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；有的利用炒作負面信息實施敲詐勒索，侵害群眾合法權益；有的非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。

「社會各界對此反映強烈，群眾報案舉報、新聞媒體報道、全國兩會建議提案等不斷聚焦關注相關突出問題。」

公安部網安局表示，為回應社會關切，進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢，切實維護網絡生態、市場經濟秩序和廣大人民群眾合法權益，即日起，公安部網安局在全中國範圍內啟動為期6個月的依法打擊整治「網路水軍」專項工作。

公安

延伸閱讀

QQ大規模用戶號碼被盜 騰訊：目前已得到控制

習近平南下 赴深圳高鐵大陸乘客須二次安檢

大陸海軍武警南海聯合演習 專家：有助應對周邊形勢

大陸增23宗本土個案上海佔4宗 滬周三起恢復餐廳內用

相關新聞

林瑞陽、張庭夫婦公司被凍結95萬元人民幣財產

界面新聞報導，據天眼查App顯示，近日，法院裁定查封、凍結上海達爾威貿易有限公司價值人民幣94.96萬餘元人民幣的財產，...

陸今年GDP估增4.7％ 盼下半年反彈

上半年中國大陸經濟受本土疫情、俄烏戰爭等內外情勢影響，中國宏觀經濟論壇（CMF）廿五日發布報告預測，二○二二年大陸GDP成...

大陸公安部展開網路水軍整治為期6個月

大陸公安部網安局即日起在全國，啟動為期6個月的打擊整治「網路水軍」專項工作，以進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生...

數字藏品市場震盪快速 成割韭菜生意？

一旦泡沫被戳破，數字藏品市場可能會形成殺豬盤，資產價值大幅下降，淪為一張僅可供欣賞的JPG，成為一場割韭菜的鬧劇。

學者：靠房地產拉動中國GDP難以為繼

中國經濟低迷，官方正在放寬房地產政策盼以此拉動成長。但學者指出，房地產占中國GDP的比重在大國中已經很高，這種模式難以為...

挽救土地財政？玉林要求公務員比拼賣房促人口進城

廣西某鎮公務員李書朋（化名）今年2月以來主要工作是「賣房」。儘管他不會從建商處獲得佣金，但卻和他個人績效掛鉤。據瞭解，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。