大陸公安部展開網路水軍整治為期6個月

大陸公安部網安局即日起在全國，啟動為期6個月的打擊整治「網路水軍」專項工作，以進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢。

大陸公安部網安局官方微信公眾號27日早上發佈消息說，公安機關網安部門近年來依託「淨網」系列專項行動，持續對「網路水軍」相關違法犯罪依法開展偵查打擊，近3年偵辦相關案件600餘起，抓獲嫌疑人4000餘名，取得了初步成效。

然而，受「流量經濟」「粉絲經濟」等因素影響，「網絡水軍」相關違法犯罪活動仍屢打不絕、屢禁不止。

公安部網安局指出，有的「網路水軍」為養號謀利，通過發佈違法有害信息「造熱點」「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；有的利用炒作負面信息實施敲詐勒索，侵害群眾合法權益；有的非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。

「社會各界對此反映強烈，群眾報案舉報、新聞媒體報道、全國兩會建議提案等不斷聚焦關注相關突出問題。」

公安部網安局表示，為回應社會關切，進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢，切實維護網絡生態、市場經濟秩序和廣大人民群眾合法權益，即日起，公安部網安局在全中國範圍內啟動為期6個月的依法打擊整治「網路水軍」專項工作。