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QQ大規模用戶號碼被盜 騰訊：目前已得到控制

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
騰訊QQ用戶被大規模盜號，並有涉黃色信息傳播。（微博照片）
騰訊QQ用戶被大規模盜號，並有涉黃色信息傳播。（微博照片）

Tech星球報導，針對近日有大陸網友表示自己QQ號碼被盜，並有涉黃色信息傳播。騰訊QQ27日發文表示，確認原因後，於第一時間組織安全技術力量，積極對抗黑色產業作惡，目前受影響範圍已得到控制，受此事件影響的用戶帳號也於今日凌晨陸續恢復正常使用。

騰訊QQ 表示，「對於給用戶帶來的不便，我們深表歉意！目前我們正在收集整理黑色產業團伙的犯罪證據，後續將根據需要配合有關部門開展工作，保護平台及用戶的正當權益。」

此前據報導，近日有不少大陸網友反映自己QQ號被盜，疑似被不法分子發起新一輪攻擊。從出現的情況來看，此次受影響範圍較廣，無論是安卓、HarmonyOS（鴻蒙）、蘋果iOS 用戶，還是各個省份和地區的用戶都受到影響，症狀主要是被盜的賬戶會自動給好友和群發送不雅圖片和賭博性內容。

值得一提的是，曾有消息稱，此次QQ盜號疑似與超星學習通數據庫信息洩露有關。隨後，超星客服回應稱，「到目前為止確實沒有發現我們有洩露的證據。關於網傳的信息洩露事件，鑑於事情重大，我們已經向公安機關報案，目前正在跟警方配合深入調查。」

6月26日晚間疑似出現了大面積QQ盜號現象。多名大陸網友反饋稱，自己的QQ號列表裡冒出一堆群組，幾乎都在發涉黃信息。

有博主判斷，疑似有人製作了盜號鏈接，偽裝成聊天記錄，點擊後會被盜號。而且被盜的QQ號會發送附著鏈接的淫穢圖片消息，當受害者將所附鏈接用瀏覽器打開時，犯罪分子的電腦可能啟動腳本進一步盜取受害者信息。

分析人士稱，用戶信息數據保護不當，極有可能被不法分子使用非法手段獲取，在用戶未經允許、不知情的情況下進行非法售賣、使用，對⽤戶的隱私權、知情權等造成危害。 QQ被盜號涉及用戶信息安全，騰訊平台應引起重視，本次事件或對騰訊企業形象造成一定影響。

而大陸網友則評論：「怪不得群裡總發不良信息」、「騰訊QQ好孬！」

賭博 公安

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