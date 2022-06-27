先進材料博覽會 長沙登場

「中國材料產業近年來取得了快速發展，實現了跟蹤仿製到原始創新的轉變，一些新材料逐漸呈現領跑趨勢。」中國科協先進材料學會聯合體主席，中國工程院原副院長、院士干勇25日在2022中國先進材料產業創新與發展大會暨長沙新材料產業博覽會上介紹說。

中新社報導，博覽會以「雙碳賦能、產業協同」為主題，100多家企業攜最新成果亮相長沙。10多位院士及3000多名新材料行業專家、企業代表參會，共同探討和分享海內外新材料產業先進理念、前沿技術及最新成果。

諸多材料技術被「卡脖子」是中國大陸現狀。干勇說，大陸在信息顯示、運載工具、能源動力、高檔數控機床和機器人、國防軍工等領域的關鍵材料仍有超過一半依賴進口。「高端化、綠色化是中國材料產業重要的發展方向，要依靠自主研發，在面向未來的材料領域搶先布局，實現領跑。」

面臨日益嚴峻的能源環境問題，輕量化是永恆主題。

長期從事先進鎂合金材料研究的中國工程院院士、上海交通大學教授丁文江提出，加速鎂材料的應用開發是實現可持續發展的重要措施。鎂基材料在汽車、航天航空、能源及生物醫用等領域均有廣泛應用，鎂氫材料在醫學和農學方面也將有很好的應用前景。

從事能源材料化學與高能電池研究的中國科學院院士、南開大學副校長陳軍表示，雙碳呼喚新型二次電池（充電電池）關鍵材料。隨著電池需求規模劇增和使用場景多元化，現有電池體系已無法滿足發展的重大需求，亟待在原理、材料、結構、體系等源頭進行創新，實現電池體系新的超越。

湖南是材料產業大省，總量規模位居中國大陸第一方陣，硬質合金、先進儲能材料、碳基材料等產業優勢明顯，現已形成10個以新材料產業為優勢的特色園區。