四川最大單體數據中心 主體封頂

隨著封頂板面最後一方混凝土澆築到位，位於四川省德陽市天府數谷的雲上天府雲計算中心主體結構，近日正式封頂；標誌著德陽數位經濟領域又一重點工程項目迎來了里程碑式節點。

雲上天府雲計算中心項目單體建築超過5萬平方公尺，擬建機櫃6120個，可容納約10萬台伺服器。

雲計算中心建成後，將成為四川省最大的單體數據中心，直連大陸國家骨幹網，力爭打造行業一流水準的數據中心。

據介紹，雲計算中心將通過先進技術，最大限度利用自然冷源、風能和低功耗設備，每年可節省耗電量1.1億度以上，等同於節約62萬戶家庭年用電量，相當於年節約標煤3.4萬噸，年減排二氧化碳8.8萬噸。

接下來，雲計算中心的各相關設備將陸續、有序進場，同時緊鑼密鼓展開機電安裝工作，力爭在今年年底投入使用。

以建設該計算中心為契機，德陽將積極推進數位經濟基礎設施資源協同共用，依托成都智算中心和超算中心，推動成德數據互聯互通，爭取納入四川省數據中心集群布局，共同打造服務大陸的算力中心、數位樞紐和應用高地。