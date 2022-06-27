林毅夫：陸將成為經濟學研究中心

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，到2049年前後中國大陸將成為世界上最大、最有影響的經濟體，將成為世界經濟學研究的中心。

中新社報導，林毅夫在北大博雅講壇專場直播活動上表示，如今百年未有之大變局下，大陸經濟飛速發展。按照購買力平價計算，2014年大陸的經濟規模已超過美國，成為世界最大的經濟體。2020年《財富》世界500強中，中國大陸企業數量超過美國。中國大陸（含香港）公司數量達到124家，歷史上第一次超過美國（121家）。

他預計，到大陸第二個百年目標完成之時，即2049年前後，大陸的經濟規模可能兩倍於美國的經濟規模，大陸是全世界最大、最有影響的經濟體，是世界經濟中心。那時，發生在大陸的經濟現象就是最重要的現象，大陸是世界經濟學研究中心，在世界上引領經濟學新思潮的經濟學家輩出於大陸。

林毅夫說，二戰後美國成為世界的經濟中心，研究美國的經濟現象最重要。他預計，2049年前後大陸將成為世界經濟學研究的中心。