聽新聞
test
0:00 / 0:00

林毅夫：陸將成為經濟學研究中心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，到2049年前後中國大陸將成為世界上最大、最有影響的經濟體，將成為世界經濟學研究的中心。

中新社報導，林毅夫在北大博雅講壇專場直播活動上表示，如今百年未有之大變局下，大陸經濟飛速發展。按照購買力平價計算，2014年大陸的經濟規模已超過美國，成為世界最大的經濟體。2020年《財富》世界500強中，中國大陸企業數量超過美國。中國大陸（含香港）公司數量達到124家，歷史上第一次超過美國（121家）。

他預計，到大陸第二個百年目標完成之時，即2049年前後，大陸的經濟規模可能兩倍於美國的經濟規模，大陸是全世界最大、最有影響的經濟體，是世界經濟中心。那時，發生在大陸的經濟現象就是最重要的現象，大陸是世界經濟學研究中心，在世界上引領經濟學新思潮的經濟學家輩出於大陸。

林毅夫說，二戰後美國成為世界的經濟中心，研究美國的經濟現象最重要。他預計，2049年前後大陸將成為世界經濟學研究的中心。

美國

延伸閱讀

大陸「踩雷」頻傳！租賃專家不藏私 曝兩大經營重點

歐美破紀錄高度熱浪 亞洲也難倖免

田徑／美國金牌跨欄女將 謙卑面對世界紀錄

疫情期間不想做愛？陸4萬家保險套廠家倒閉

相關新聞

陸今年GDP估增4.7％ 盼下半年反彈

上半年中國大陸經濟受本土疫情、俄烏戰爭等內外情勢影響，中國宏觀經濟論壇（CMF）廿五日發布報告預測，二○二二年大陸GDP成...

陸科技人 39歲以下占4分之3

《中國科技人力資源發展研究報告（2020）》25日在第二十四屆中國科協年會上發布。報告顯示，中國大陸科技人力資源以中青年...

林毅夫：陸將成為經濟學研究中心

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，到2049年前後中國大陸將成為世界上最大、最有影響的經濟體，將成為世界經濟...

超深水大氣田深海一號 投產一年

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣佈，中國大陸首個自營超深水大氣田「深海一號」投產一周年，累計生產天然氣突...

先進材料博覽會 長沙登場

「中國材料產業近年來取得了快速發展，實現了跟蹤仿製到原始創新的轉變，一些新材料逐漸呈現領跑趨勢。」中國科協先進材料學會聯...

華為 要幫車企造好車

2022年邁入下半年，華為除了合作夥伴的SUV車款問界M7即將發布外，於正在舉行的重慶國際車展上，又與長安汽車旗下的阿維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。