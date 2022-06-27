陸科技人 39歲以下占4分之3

《中國科技人力資源發展研究報告（2020）》25日在第二十四屆中國科協年會上發布。報告顯示，中國大陸科技人力資源以中青年為主，39歲及以下人群約佔四分之三，年輕化特點和趨勢明顯。

新華社報導，科技人力資源是指實際從事或有潛力從事系統性科學和技術知識的產生、發展、傳播和應用活動的人力資源，反映一個國家或地區科技人力的儲備水平和供給能力，其規模和素質是衡量一個國家綜合國力和發展潛力的重要指標。

報告顯示，不考慮出國留學未歸、「專升本」等因素，截至2020年底，大陸科技人力資源已達1億1234.1萬人。

報告指出，近十餘年來，大陸科技人力資源年齡結構持續保持年輕化。截至2019年底，在接受過科技領域高等教育的絕大部分科技人力資源中，39歲及以下的科技人力資源佔比達73.89%，50歲及以上的科技人力資源僅佔9.94%。

大陸科技人力資源學歷層次呈現以專科為主、大學次之、研究生最少的金字塔形分佈，大學及以上科技人力資源佔比持續提升，學歷結構不斷優化；女性科技人力資源增長迅速，佔比從2005年的約三分之一提升到2019年的約40%，性別比例更加趨於均衡。

專家認為，未來大陸科技人力資源將繼續保持總量增長態勢，應不斷提升培養質量、完善激勵機制，加快促進科技人力資源由大轉強，為大陸培養造就一支規模宏大、素質優良、結構優化、作用突出的科技人才隊伍，加快建設世界重要人才中心和創新重鎮而努力。