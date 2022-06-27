聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸科技人 39歲以下占4分之3

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

《中國科技人力資源發展研究報告（2020）》25日在第二十四屆中國科協年會上發布。報告顯示，中國大陸科技人力資源以中青年為主，39歲及以下人群約佔四分之三，年輕化特點和趨勢明顯。

新華社報導，科技人力資源是指實際從事或有潛力從事系統性科學和技術知識的產生、發展、傳播和應用活動的人力資源，反映一個國家或地區科技人力的儲備水平和供給能力，其規模和素質是衡量一個國家綜合國力和發展潛力的重要指標。

報告顯示，不考慮出國留學未歸、「專升本」等因素，截至2020年底，大陸科技人力資源已達1億1234.1萬人。

報告指出，近十餘年來，大陸科技人力資源年齡結構持續保持年輕化。截至2019年底，在接受過科技領域高等教育的絕大部分科技人力資源中，39歲及以下的科技人力資源佔比達73.89%，50歲及以上的科技人力資源僅佔9.94%。

大陸科技人力資源學歷層次呈現以專科為主、大學次之、研究生最少的金字塔形分佈，大學及以上科技人力資源佔比持續提升，學歷結構不斷優化；女性科技人力資源增長迅速，佔比從2005年的約三分之一提升到2019年的約40%，性別比例更加趨於均衡。

專家認為，未來大陸科技人力資源將繼續保持總量增長態勢，應不斷提升培養質量、完善激勵機制，加快促進科技人力資源由大轉強，為大陸培養造就一支規模宏大、素質優良、結構優化、作用突出的科技人才隊伍，加快建設世界重要人才中心和創新重鎮而努力。

金字塔 青年

延伸閱讀

大陸「踩雷」頻傳！租賃專家不藏私 曝兩大經營重點

天價彩禮拖累？中國人越來越晚婚 初婚均齡28.67歲

永豐金七高階主管大異動 曹為實擬接任永豐銀董座

北市既存違建將不得修繕

相關新聞

陸今年GDP估增4.7％ 盼下半年反彈

上半年中國大陸經濟受本土疫情、俄烏戰爭等內外情勢影響，中國宏觀經濟論壇（CMF）廿五日發布報告預測，二○二二年大陸GDP成...

陸科技人 39歲以下占4分之3

《中國科技人力資源發展研究報告（2020）》25日在第二十四屆中國科協年會上發布。報告顯示，中國大陸科技人力資源以中青年...

林毅夫：陸將成為經濟學研究中心

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，到2049年前後中國大陸將成為世界上最大、最有影響的經濟體，將成為世界經濟...

超深水大氣田深海一號 投產一年

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣佈，中國大陸首個自營超深水大氣田「深海一號」投產一周年，累計生產天然氣突...

先進材料博覽會 長沙登場

「中國材料產業近年來取得了快速發展，實現了跟蹤仿製到原始創新的轉變，一些新材料逐漸呈現領跑趨勢。」中國科協先進材料學會聯...

華為 要幫車企造好車

2022年邁入下半年，華為除了合作夥伴的SUV車款問界M7即將發布外，於正在舉行的重慶國際車展上，又與長安汽車旗下的阿維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。