超深水大氣田深海一號 投產一年

中國海洋石油集團有限公司（中國海油）25日對外宣佈，中國大陸首個自營超深水大氣田「深海一號」投產一周年，累計生產天然氣突破20億立方公尺，累計外輸凝析油超過20萬立方公尺，成為大陸「由海向陸」保供粵港澳大灣區和海南自貿港的主力氣田。

中新社報導，一年前，位於海南島東南部陵水海域的「深海一號」能源站上，平台火炬被緩緩點燃，中國大陸迄今為止發現的平均水深最深、勘探開發難度最大的海上超深水氣田成功投產，標誌著中國海洋石油工業實現了從300公尺向1500公尺超深水的歷史性跨越。

據瞭解，「深海一號」大氣田採取「半潛式生產平台+水下生產裝置+海底管線」的全海式生產模式開發，首創世界獨一無二的「保溫瓶內膽式」立柱儲油技術，能實現採出油氣的就地分離和凝析油的安全存儲，有效降低海底油氣管線鋪設費用，探索出深海天然氣經濟高效開發新路徑。

一年來，「深海一號」大氣田所在海域遭遇了5次颱風，生產運行平穩，驗證了大陸自主設計和建造裝備的可靠性。大氣田同時建立起完整的深水油氣關鍵設備和重要作業操作方案，預計2022年全年產量將達30億立方公尺。

中國海油海南分公司副總經理李力透露，中國海油通過建立南海萬億大氣區提升保障大陸能源安全的能力水平，目前已組建以「深海一號」大氣田建設和運營技術人員為骨幹的「深海二號」項目團隊，加速推動中國大陸首個深水高溫高壓氣田「深海二號」（陵水25-1）建設工作，力爭實現深海油氣資源高效接續開發。

上述新建項目將融入現有天然氣供應體系，進一步擴大深水天然氣產量規模。