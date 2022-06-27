沁水煤層氣 產量破550萬立方公尺

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

6月25日，中國石油發佈消息，華北油田沁水煤層氣田日產量突破550萬立方公尺，建成中國大陸首個年地面抽採能力超過20億立方公尺的煤層氣田，為增強大陸天然氣自主保障能力再添底氣。

中通社報導，煤層氣作為一種非常規天然氣，是大陸大力發展的綠色能源。沁水煤層氣田主體位於山西省晉城地區，面積3000多平方公里，估算煤層氣資源量6000億立方公尺。長期以來，由於煤層氣資源賦存條件複雜、單井產量低等因素，制約著大陸煤層氣產業的高效推進。近年來，華北油田通過研究攻關，一批高能水平井技術相繼得到應用，將氣田的產能到位率提高到90%以上。

中國石油華北油田山西煤層氣分公司經理胡秋嘉說，截至目前，沁水煤層氣田已經累計鑽井4600口，產量持續提升。到目前累計開採煤層氣110億立方公尺，為保障煤礦安全、減少溫室氣體排放發揮了重要作用。

中國大陸煤層氣地質資源量僅次於俄羅斯和美國，位居世界第三。山西省煤層氣資源是大陸煤層氣資源最為豐富的地區之一，約佔全大陸的1/3。而沁水盆地煤層氣儲量又佔山西省的2/3，大規模開發前景廣闊。沁水煤層氣田所產煤層氣通過接入大陸主要輸氣管網、液化天然氣外銷、地方銷售等管道，滿足了河南、山西以及京津冀區域的部分民生用氣需求。未來三年，華北油田沁水煤層氣田的年產氣量有望達到30億立方公尺以上。

俄羅斯 日產

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