聽新聞
test
0:00 / 0:00
大規模核酸檢測已是雞肋？陸專家：現階段用處不大
大陸進入常態化核酸檢測以來，耗費的巨資以及醫療垃圾涉及的環保問題，都引起不少注目，但目前疫情並未飆升，有專家提出，風險不高的城市現階段大規模核酸檢測的用處不大。
據人民日報旗下健康時報24日報導，6月21日起，湖北武漢等地核酸檢測從三天一檢延長到五天一檢，安徽、江蘇、廣東等地則暫停常態化核酸檢測。
報導引述北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說法指出，「在沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態核酸檢測」，他認為，因為各地疫情情況有差距，所以根據自己的疫情防控的風險來決定是不是需要常態化檢測，來延長核酸檢測的時間，甚至取消常態化的核酸檢測。
南開大學統計與資料科學學院教授黃森忠則表示，「風險不高的城市在『常態』時期沒必要進行常態化大篩，只需檢測重點人群即可。大規模核酸，它對大多數城市而言，最合理的用處是在發現疫情之後，快速篩出感染者，在篩檢階段，與之前醫院、門診和重點人群式的檢測相比，用處不大」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言