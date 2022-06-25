大規模核酸檢測已是雞肋？陸專家：現階段用處不大

大陸進入常態化核酸檢測以來，耗費的巨資以及醫療垃圾涉及的環保問題，都引起不少注目，但目前疫情並未飆升，有專家提出，風險不高的城市現階段大規模核酸檢測的用處不大。

據人民日報旗下健康時報24日報導，6月21日起，湖北武漢等地核酸檢測從三天一檢延長到五天一檢，安徽、江蘇、廣東等地則暫停常態化核酸檢測。

報導引述北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾說法指出，「在沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態核酸檢測」，他認為，因為各地疫情情況有差距，所以根據自己的疫情防控的風險來決定是不是需要常態化檢測，來延長核酸檢測的時間，甚至取消常態化的核酸檢測。

南開大學統計與資料科學學院教授黃森忠則表示，「風險不高的城市在『常態』時期沒必要進行常態化大篩，只需檢測重點人群即可。大規模核酸，它對大多數城市而言，最合理的用處是在發現疫情之後，快速篩出感染者，在篩檢階段，與之前醫院、門診和重點人群式的檢測相比，用處不大」。