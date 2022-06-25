上海宣示：2035年基本建成具世界影響力的國際大都市

中國共產黨上海市第12次代表大會25日上午開幕。上海市委書記李強代表11屆上海市委報告時宣示，上海未來五年發展目標是「世界影響力」的能級顯著提升，「國際大都市」的風範更具魅力，並在2035年基本建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

李強表示，上海2021年人均GDP相當於2.69萬美元。國際經濟、金融、貿易、航運中心基本建成，國際科技創新中心形成基本框架，城市能級和核心競爭力顯著提升。

在報告中李強還提出上海未來五年的發展目標，包括：經濟總量在全球城市中持續進位，高水平科技自立自強取得重大突破，城市核心競爭力全面增強，城市軟實力國際影響顯著增強，國際傳播能力全面提升。

李強說，經過五年努力，要推動上海更深地融入全球經濟體系、參與全球經濟治理，使更多的「上海指數」、「上海價格」成為世界市場的晴雨表；更多的「上海標準」、「上海方案」成為國際規則制定的參照系；更多的「上海創新」、「上海品牌」成為享譽全球的金名片。

他並提出，未來五年要讓上海的城市形象進一步提升，全球高層次人才近悅遠來，開放優勢進一步彰顯，各類市場主體充滿活力。

李強稱，「展望未來的五年，來自五湖四海的人們在這裡創新創業、追逐夢想，人的個性得到尊重、才華得到展示、價值得以實現，創意靈感在這裡迸發，時尚潮流在這裡定義，美好生活處處可見，真正使在這兒的人引以為豪、來過的人為之傾心、沒來過的人充滿向往。」

他指出，經過五年的奮鬥，上海要在建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市上邁出堅實步伐，實現重點領域重大突破。在此基礎上，再經過一段時間努力，到2035年實現基本建成的目標，到本世紀中葉全面建成。