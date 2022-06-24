福州數位園區 中非文化經貿中心亮相

由剛果帶頭成立的中非文化經貿中心，22日在福州市簽約入駐福州市數位內容產業園。這將是首個亮相中國大陸的非洲文化經貿交流中心。

中新社報導，當天，福州數位內容產業園開園，並舉行數位經濟招商項目簽約儀式。中非文化經貿中心參與簽約。

據悉，中非文化經貿中心由剛果外交部、對外貿易部、文化藝術部、旅遊部帶頭，與中部非洲11個國家共同在中國大陸推動成立的首個文化經貿交流中心，旨在促進中部非洲與中國大陸之間的經貿和人文交流。

出席簽約儀式的剛果國際總商會亞洲司主任、剛果投資促進局亞洲司主任Aries Chi Chiu CHEUNG表示，中非文化經貿中心選擇落地福州，希望與中國大陸於剛果金沙薩援建的中部非洲藝術文化中心相呼應，攜手促進非中經貿交流合作。

「未來我們會在這舉辦各種各樣的文化交流活動，通過數位經濟更好地展現非洲的風土人情等。」他說，福州市地處21世紀海上絲綢之路核心區，是一帶一路建設的重要節點，有著獨特的戰略區位。

據介紹，該中心占地面積951平方公尺，包括文化藝術展廳、多功能展廳、旅遊展廳、非洲經貿展廳、中非合作項目成果展廳、非洲特色體驗區等，對廣大民眾開放。