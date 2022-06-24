大陸林改第一縣 農民造林致富

「要不是林改，這山早被剃了光頭。」雨後的捷文村雲霧繚繞、空氣清新，望著眼前連綿起伏的青山和群山間的美麗村落，73歲的李永興感慨萬千。

中新社報導，位於「大陸林改第一縣」福建省武平縣的萬安鎮捷文村，曾與大陸許多山區一樣，存在「亂砍濫伐難制止、林火撲救難動員、造林育林難投入、林業產業難發展、農民望著青山難收益」的五難問題。由於產權歸屬不清、主體經營錯位、機制不靈活、分配不合理，農民耕山育林積極性低。

「拿斧頭的比拿鋤頭的多，誰想要錢了就上山砍幾棵樹拿來賣，濫砍濫伐現象嚴重，管也管不了。」曾當過捷文村黨支部書記的李永興說，當年，守著2萬6000多畝林地，164戶村民卻依舊過著窮日子。

2001年，一場被譽為繼家庭聯產承包責任制後，大陸農村又一場偉大革命的集體林權制度改革從武平拉開序幕。捷文村成為大陸「全國林改策源地」，率先分山到戶。

「自打有了新林權證，亂砍濫伐就絕跡了。」李永興說，自家的林，林農看得緊，樹齡長經濟價值也高，該怎麼砍，林農也算得精，再也不像過去那般先砍再說了。

林改改出了好生態。20年來，武平完成植樹造林約86萬畝，擁有了梁野山國家級自然保護區、武夷山國家森林步道武平段、中山河國家濕地公園三張國家級生態名片。目前，該縣森林覆蓋率達79.7%，林木蓄積量達2558萬立方公尺。

當年領到了全大陸第一本新版林權證的捷文村村民李桂林說，當初分到300畝林地，現在經營權流轉出百餘畝，每畝每年都有收入。如今的捷文村，生態環境優美，老百姓從靠山吃山，轉變為靠山富山。

在自家林地上，謝春榮種了上百畝紫靈芝、60畝草珊瑚、5畝奇異果、5畝百香果、2畝木通等林下經濟作物，還養了三十多箱蜜蜂。2021年淨收入10萬元人民幣左右。