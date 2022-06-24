福州數位園區 10項目43億人民幣進駐投資
22日，福州數字（數位）內容產業園在福州市晉安區正式開園。據悉，共有10個數位經濟招商項目簽約，投資總額43億元（人民幣，下同），涵蓋數位生態巡查系統研發中心、邁石網路視聽智能基地、小米AIoT物聯網系統研發與全場景應用研究實驗室等。
中新社報導，近年來，「數字福建」加快建設，福建省數位經濟發展迅速，2021年經濟增加值達到2.3兆元，占地區生產總值的47%；福州數位產業化持續提速，2021年，福州共有數位經濟上市企業37家，佔全市上市企業的43％，在榕數位企業實力不斷攀升。
福州市晉安區委書記林濤致詞稱，福州數位內容產業園是福州「數位應用第一城」的一個重要載體。集聚發展人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等數位業態，打造福州科創走廊建設的示範園區。
據瞭解，福州市晉安區以福興經濟開發區為主陣地，搶抓科創走廊建設機遇，落地華為福建總部等數位巨頭。去年全區數位經濟規模已突破500億元，佔GDP比重超50%。
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