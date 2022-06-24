「鏈長制」助大陸移動通訊產業

「鏈長制」帶來數位經濟時代協同創新的新典範，將助力中國大陸的移動通訊產業在邁向6G過程中攀登競爭制高點。

中新社報導，本周，中國移動作為移動信息產業「鏈長」企業，闡述發展目標、方法論、專家團隊、協作形式、資金支持等工作安排，旨在充分發揮頭雁作用，與產業鏈合作夥伴緊密協同，加速形成雁陣格局，促進產業的發展。

移動信息產業鏈涵蓋晶片、天線、終端、儀器儀表、應用等各環節。中國工程院院士、移動信息現代產業鏈專家委員會主任鄔賀銓介紹，移動通信產業鏈技術進步很快，成為當代高科技代表和國際競爭的焦點。

移動信息產業對經濟增長起到引擎作用。根據GSMA（全球移動通信系統協會）今年發佈的《2022全球移動經濟發展》和《2022中國移動經濟發展》報告，移動通訊帶來的經濟附加值全球是4兆5000億美元，中國大陸是8900億美元，分別佔GDP的5%和5.6%；2022年至2025年運營商資本支出，全球預計達到6200億美元，中國大陸達到1320億美元。

不過，在世界政治經濟格局變動下，大陸的移動通信產業正在遭受打壓和封堵。鄔賀銓指出，從2018年開始，美國累計將611家中國大陸機構列入實體清單，今年又將33家中國大陸實體納入未經核實名單，主要集中在移動通信、半導體、人工智能、航空和航海等。首先列入的是華為、中興等移動通信設備製造商，還包括亨通光電、烽火通信等光通信企業及三大運營商的美國公司、中芯國際等晶片公司。另外，大陸的移動信息產業在晶片、關鍵器件、儀器儀表、基礎軟體等方面依然存在弱點。

報導指出，「鏈長制」是應對這一局面的破局之舉。鄔賀銓表示，移動信息產業鏈是一種新型產業鏈組織，具有產業鏈、創新鏈、資金鏈、供應鏈、生態鏈、價值鏈等多重屬性。透過鏈長制，大陸的移動信息產業有望再攀高峰。首先，鏈長制聚焦核心技術突破。其次，鏈長制致力於協同創新，提升整個產業鏈水準。此外，鏈長制還將加強不同產業鏈間的合作，為全球統一的6G標準而努力。