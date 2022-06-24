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陸建知識產權示範區 2025年達20個

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家知識產權局22日通過官網發布《國家知識產權保護示範區建設方案》，提出到2025年，在大陸遴選20個左右的城市（地區）完成建設工作，經過評估認定為示範區，打造若干知識產權（智財權）保護重鎮。

中新社報導，同時，示範區內知識產權保護工作整體部署科學合理，知識產權保護生態良好，法治化水平較高，全鏈條保護運行順暢，體制機制改革成效明顯，公共服務效能不斷提升，社會滿意度達到並保持較高水平，知識產權領域國際合作和競爭能力進一步提升，國家安全利益得到有效維護，知識產權制度促進科技創新、產業升級和推動高質量發展的作用更加凸顯。

該方案確定有六項重點任務，包括了加強知識產權保護工作整體部署、提高知識產權保護工作法治化水平、強化知識產權全鏈條保護、深化知識產權保護工作體制機制改革、推進區域內知識產權領域國際合作交流，以及維護知識產權領域國家安全。

其中，推進區域內知識產權領域國際合作交流方面，鼓勵企業、行業協會、社會團體參與知識產權領域公共外交；健全與中外權利人溝通管道，加強與區域內中外行業協會、商會、社會團體等信息交流；健全區域內重大涉外知識產權糾紛信息通報和應急機制，積極回應中外權利人關切。

維護知識產權領域國家安全方面，加強事關國家安全的關鍵核心技術自主研發，強化高價值專利培育和保護等。

方案還要求，建設一批示範區，探索建立高效的知識產權綜合管理體制，打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，帶動引領大陸知識產權保護水平整體提升，深入推進知識產權強國建設，激發全社會創新活力，有力支撐經濟社會高質量發展。

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