廣州白雲大源村 首個年銷百億淘寶村

「叮咚！您有一個新的訂單！」廣州市白雲區大源街大源村，90後的電商經營者譚以軒的手機響個不停，銷售訂單紛至沓來。

中新社報導，大源村是大陸首個年銷售額突破百億元（人民幣，下同）的淘寶村，今年618期間，其電商銷售額比平時增加2至4倍。

近幾年，大源村透過吸納年輕群體、加強電商企業與大學合作、建立電商消費維權服務站等舉措，激發電商產業內生動力，規範電商企業發展，助力大源電商產業發展躍上新台階。

譚以軒雖是90後，但已在電商行業從業多年。他的公司專攻女性服裝，主打通勤風類目，月產值達100萬至200萬元。「大源這個地方無論是租金、場地還是供應鏈，都有著很大優勢，從村頭到村尾，已經形成了完整的電商產業鏈，電商氛圍非常濃厚。在這裡做電商，目前利潤比較可觀。」

隨著網購的風生水起，越來越多的人把目光瞄準了電商領域。譚以軒坦言，如今想要在電商行業有所作為，不如以前容易。「一定要把控好庫存風險，做好直播數據，適時調整場地和人員。一路走來，我踩過很多的坑，都是一步一個腳印，才堅持到現在。」

和譚以軒一樣，90後電商主播阿凱也選擇了大源村這片電商熱土。在大源電商直播基地的618專場直播中，阿凱化著精緻的妝容，熟練地向網友推薦化妝品，不一會兒便吸引了上千粉絲在線圍觀。

大源街電商協會會長李遠斌介紹，大源電商之所以能够發展壯大，離不開活力四射的年輕從業者。今年618從6月1日持續到18日，大源村的電商銷售額比平時增加2至4倍，實現今年上半年的銷售小高峰。

上榜大陸淘寶直播50強、電商銷售量日均400萬單、年銷售額達600億元……在短短十幾年間，大源村就實現了化繭成蝶的華麗蛻變。這其中不容忽視的一股力量，便是廣州涉外經濟職業技術學院（涉外學院）的人才支撐。

「2005年至2010年期間，大源村逐步形成了電商集散地，當時學校就敏銳地捕捉到這一新興產業發展的脈搏，早在2005年就開設了電子商務專業。2007年，學校又將專業升級為電子商務系，2009年將電子商務系與電子計算機系合併組成信息工程學院，不斷強化職業教育服務地方經濟發展的功能和作用。」涉外學院黨委書記鄭建輝說。

目前，涉外學院電商專業在校生有500多人，畢業生中從事電商行業的人數超過一萬人。該校通過培養輸送高素質、高技能人才，有力推動了大源電商產業的發展。