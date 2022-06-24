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陸枸杞熱銷全球 5年出口增近5成
《中國現代枸杞產業高質量發展報告》22日在第五屆枸杞產業博覽會上發布。報告稱，大陸十三五期間，枸杞出口量達1.99萬噸，較十二五增長47.9％。
中新社報導，報告提到，大陸枸杞消費市場持續擴大。2011至2020年，大陸枸杞消費量平均增長9.7％。
報告指出，經濟的快速發展，社會整體消費水平和養生保健意識的日益增長，枸杞精深加工能力及品牌建設水平提升，是大陸枸杞消費市場持續擴大的主要原因。
值得注意的是，以養生保健著稱的枸杞也深受國外消費者的喜愛。報告提到，近年來，世界範圍內越來越認同中醫養生理念。2019年，美國草藥典（AHP）《枸杞子》分册在美國全網出版發行，對擴大枸杞影響力意義重大。隨著全球進入後疫情時代，國際市場對中藥材的需求越來越旺盛，對枸杞及其製品的需求也越來越多，枸杞在海外市場前景愈加廣闊。
目前，中國大陸向全球105個國家和地區開展了枸杞出口貿易，主要出口地區為亞洲和歐美。報告提到，十三五期間，大陸枸杞出口量達1.99萬噸，出口額為1.09億美元，與十二五相比，分別增長47.9％和27.4％。2011至2020年，大陸枸杞出口總量和出口總額分別為10.32萬噸、9.05億美元，年均增長10.5％、13％，出口均價年平均增長3.4％。
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