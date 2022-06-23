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東南亞擠占市場隱憂成真 廣東前五月進口額年減4.9%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為深圳鹽田港，大型集裝箱船在港口裝卸貨物。圖取自中新社
圖為深圳鹽田港，大型集裝箱船在港口裝卸貨物。圖取自中新社

作為大陸外貿大省的廣東，前五個月進出口數據並不樂觀。今年1月至5月，廣東外貿進出口總額為人民幣3.21兆元，年增率為1.9%。增速落後全國的8.3%。此外，自2月至5月，出現連續四個月單月進口額低於去年的情況。分析認為這與疫情擾動、國際市場需求轉換以及加工型貿易流失等因素有關。

據大陸海關總署廣東分署數據顯示，5月廣東單月外貿進出口總額為6716.7億元，體量繼續穩居全國首位，年增率為3.5%。

值得注意的是，5月出口年增12.1%，但進口年減9.2%，進口增長率自2月以來已連續四個月處於下降狀態。前五月累計進口數額較去年同期下降4.9%。

第一財經報導，深圳兩家進口產品負責人都指出，上半年連續幾個月進口產品數量都減少了一些。主要有幾個原因：一是受此前疫情影響，貨物進不來；二是多重因素導致本土消費能力下降；三是國際物流成本上升，加上消費難以跟上，進口量自然減少。

廣東外語外貿大學經濟貿易學院副教授張志明從貿易結構分析，他認為跟加工貿易下滑有關，加工貿易是進口中間產品加工再出口，隨著加工貿易企業轉移出去，中間品的進口自然也會受到連帶影響。他指出，廣東是加工貿易大省，佔比達25.9%。1至5月廣東加工貿易進出口出現負增長，下降1%，這是導致廣東整體貿易增長緩慢的重要原因。

張志明提到，加工貿易下滑一方面跟越南、泰國等東南亞地區復工復產，導致廣東部分市場被東南亞國家取代。另一方面，廣東很多加工製造企業往東南亞地區轉移。這兩因素導致加工貿易出口負增長，也拖累廣東整體外貿增長。

面對下半年，估計廣東外貿面臨形式仍複雜。中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所副所長王振指出，一是海外需求逐步減弱，尤其是美歐等發達國家消費需求逐步從商品向服務轉移；另外，海外生產基本恢復到疫情之前水平，而廣東外貿仍可能面臨疫情持續干擾的風險，訂單替代也可能帶來一定的負面影響。

廣東 疫情 東南亞

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