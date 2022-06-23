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陸發改委副主任叢亮 任糧食局一把手

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸發改委副主任叢亮兼任糧食局黨組書記。（圖／取自大陸發改委官網）
大陸發改委副主任叢亮兼任糧食局黨組書記。（圖／取自大陸發改委官網）

大陸官場最新人事異動顯示，發改委副主任叢亮已經任糧食及物資儲備局黨組書記，遞補被查的張務鋒。

根據大陸國家糧食和物資儲備局官網訊息，2022年6月23日下午，中共中央組織部有關負責人出席國家糧食和物資儲備局領導幹部會議，宣布中共中央決定，叢亮任國家糧食和物資儲備局黨組書記。

據大陸發改委網站資料，叢亮生於1971年，長期任職於大陸國家發改委國民經濟綜合司、2019年2月任發改委黨組成員、秘書長，2020年6月任發改委副主任。

此前中共中紀委6月15日宣布，大陸國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，當時糧食局還開會表示對此「堅決擁護」。

中共 新人 中紀委

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