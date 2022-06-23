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中國多地放寬核酸檢測 分析：有利促進消費

中央社／ 台北23日電

中國多地近期放寬COVID-19核酸檢測政策，例如合肥決定暫停常態檢測，武漢則拉長檢測天數。市場研究專家指出，在暑假來臨之際，此舉有助於促進旅遊、餐飲等多行業恢復，剌激消費成長。

在疫情防控態勢總體趨於平穩，以及中央提出「九不准」，禁止地方對防疫層層加碼後，中國大陸多地近期相繼放寬核酸檢測政策。

綜合「極目新聞」、「健康時報」、「中國新聞網」報導，繼先前浙江、甘肅、江西等省份密集調整了跨省人員流動防疫政策後，合肥宣布自6月22日起暫停7天一檢的常態化區域免費核酸檢測；武漢隨後也宣布由原來的3天拉長至每5天一次核酸檢測。

山東省德州市近期發布疫情防控通告，民眾赴電影院不再要求48小時內核酸檢測陰性證明。

多地鬆綁核酸檢測政策之際，也放寬了員跨省流動的政策要求，跨省團體遊將逐步重啟。

湖北6月21日起全面恢復旅行社及線上旅遊企業經營跨省團體旅遊和「機票＋酒店」業務，但要求落實各項常態化防控措施，所有旅遊團隊按規定「一團一報」，出發前將團隊行程、人員訊息上傳全國旅遊監管服務平台。

寧夏6月19日起也同樣恢復了旅行社及線上旅遊企業經營跨省團體旅遊等業務，但嚴格落實A級旅遊景區限量、預約、錯峰要求，控制遊客上限不超過最大接待能力的75%，並確保遊客訊息可查詢可追溯。

據中國旅遊網站「攜程」大數據顯示，截至6月21日，近一週暑期跨省跟團旅遊預訂量增加291%，而暑期跨省酒店預訂週增151%。

中國指數研究院華中市場研究中心主任李國政表示，各地適時調整防疫政策有其必要，在暑假來臨之際，相關政策放寬後，有利於親子遊、研學、度假出行等活動，直接促進旅遊、餐飲、交通、食宿等行業的恢復發展，促進經濟消費成長。

新冠肺炎

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