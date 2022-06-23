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陸委會慰問廣東、廣西洪災 稱上海台商已逐步復工
中國大陸本土疫情反覆，加上華南地區出現洪災，對於外界關心台商近況，陸委會副主委李麗珍23日表示，已透過工商團體、海基會了解情況，目前上海台商正逐步復工復產當中，至於廣東、廣西等地的洪災，我方也已由海基會關懷當地狀況，並對大陸的受災情況，表達關切跟慰問。
李麗珍表示，對於上海，無論是封城階段或解封之後，我方都持續透過工商團體和海基會來了解情況。據台商指出，他們都在逐步的復工復產當中，目前尚無特別需要政府協助的事項，後續本會也將持續關注。
接著，李麗珍話鋒一轉，表示除了上海以外，近期大陸的廣東、廣西都有發生洪災，因此本會也透過海基會去關懷當地的情況。
李麗珍說，對於大陸受災的災民或災情，我方也表示關切跟慰問。
據了解，中國大陸華南地區福建、廣東、廣西三省，自5月以來至6月中，累計降雨量創下1961年以來歷史同期新高，引發嚴峻洪災。以廣西桂林為例，部分地區19日到20日一天之內，降雨量高達400毫米，另廣東省也已將防汛應急響應等級升至最高，全省有近50萬人受災，以韶關市最為嚴重。
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