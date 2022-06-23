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上海前5月外貿總值年減2.8% 外資企業進出口跌

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海洋山港貨櫃碼頭。路透
上海洋山港貨櫃碼頭。路透

上海海關23日公布，今年前5個月當地進出口總值年減2.8%，其中進口跌5.4%，出口增1.6%。佔全市外貿市占逾六成的外企，進出口總值跌3.1%。

官方統計指出，前5個月上海市進出口總值人民幣1.5兆元，年減2.8%。出口人民幣5,890億元，增1.6%；進口人民幣9,140億元，跌5.4%；貿易逆差人民幣3,250億元，收窄15.9%。

5月單月，進出口人民幣2,759.3億元，按月計算增長25.9%。出口人民幣1,060億元，增52.4%；進口人民幣1,698億元，增13.6%。

前5個月進出口呈現幾方面特點，一般貿易方式進出口保持增長，達人民幣9,044億元，增1.3%，佔同期全市進出口總值的60.2%。

出口機電產品人民幣3,861億元，趺2.7%，佔同期全市出口總值的65.6%，但汽車、手機出口大幅增長。

高新技術產品進口有所下降，約人民幣2,626億元，跌7.6%，佔同期全市進口總值的28.7%。其中，積體電路進口人民幣1,071億元，下降0.9%。

另外，外商投資企業進出口人民幣9,263億元，跌3.1%，佔同期全市進出口總值的61.6%。

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