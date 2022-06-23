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上海最高溫將超35度 6月用電量年增92.48%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海中心氣象台23日11時發布高溫黃色預警信號。南方報業集團旗下新聞客戶端南方+。
上海中心氣象台23日11時發布高溫黃色預警信號。南方報業集團旗下新聞客戶端南方+。

上海中心氣象台23日11時發布高溫黃色預警信號，受副熱帶高壓邊緣影響，預計23日大部地區的最高氣溫將超過35度。而隨著6月1日解封，復工復產持續進行，國家電網上海市電力公司22日發布，6月前三周，用電量已恢復至去年同期的92.48%。規模以上企業的用電已恢復至去年同期水平的99.59%。

被視為是「克強指數」之一「用電量」，是觀察經濟運行的重要依據之一。

大陸央視新聞報導，上海全社會用電量呈現「U形」反轉態勢，6月以來，隨著上海全面恢復生產生活秩序，全市用電水平也加速回升。

國家電網上海市電力公司的統計數據顯示，6月上海周用電量的平均月增幅達到10.85%，明顯高於5月同期的2.67%月增幅。

上海規模以上企業的用電已恢復至去年同期水平的99.59%。其中，石化、汽車、冶金、電子等行業的用電量水平已接近或超過去年同期水平。建材、船舶、輕工、機械等行業6月份以來用電量較5月份增長較快，漲幅均在40%以上。

上海 高溫

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