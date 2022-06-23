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防疫政策轉向難 大陸旅遊業不敢賭、投資信心難以恢復

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸防疫政策轉向難，影響旅遊業者投資信心，圖為1月11日雲南省昆明市滇池遊客。（中新社）
大陸防疫政策轉向難，影響旅遊業者投資信心，圖為1月11日雲南省昆明市滇池遊客。（中新社）

疫情衝擊下，大陸旅遊業處境艱困，為了求生存，除了普遍裁員之外，許多業者轉而從事本地旅遊的業務，而由於防疫政策轉向難，業者也不敢去賭，投資信心難以恢復。

據財新周刊報導，新冠疫情暴發以來，大陸民眾的旅遊方式逐步改變：從出境遊到國內、省內高端遊，再到本地遊。旅行社、景區、酒店一邊裁員降成本，一邊拓展新業務求現金流。

報導引述小團旅行創業公司糖丸travel負責人鄧海表示，「長期壓抑的需求瞬間爆發釋放，各環節都可能出問題」，如果旅遊業在長期經營不善後迎來報復性反彈，酒店、租車平台等上下游主體更易違約，旅行社反而更容易虧錢。「這個行業的秩序真正複常，恐怕需要三、五年」。

在疫情衝擊下，許多許型業者進行大量裁員。報導引述一家位於昆明的旅行社負責人說法稱，2019年公司員工150餘人，目前裁員到只剩十幾人，到2021年開始僅包吃住，被裁掉的員工「轉行很難找工作，他們只能去賣花、賣茶葉」。其他大型旅遊公司也都進行大量裁員，凱撒旅業的員工數量在2020年下降三成至4,291人，2021年未再披露，但支付給職工以及為職工支付的現金較2019年減少約45%；眾信旅遊員工數量從2019年的5,468人，銳減近七成至2021年的1,745人。

報導引述旅遊行業諮詢機構執惠集團創始人董事長劉照慧分析稱，旅行業沒有收入就只能裁員，官方推出減稅、減社保都起不到太大作用，旅行社的長期趨勢是，從組團去外地轉為對接本地旅遊資源的接待業務，他也強調，投資信心不足，是旅遊行業當下的普遍情況，「未來防疫政策轉向難，市場主體都擔憂疫情一來再來，誰也不敢大規模投入去賭」。

大陸文旅部數據顯示，2021年旅行社國內旅遊營業收入僅為2019年的五分之一；到2022年第一季度旅行社國內旅遊組織人次同比減少六成，接待人次減少五成。此前2020年新冠疫情暴發後，出境旅遊即全面停擺；而到2021年8月，文旅部開始執行跨省旅遊「熔斷」機制，對大陸內部旅遊市場造成巨大衝擊。

旅行社 疫情 旅遊業

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