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西部陸海新通道 西安發車
21日，首趟「海防——西安——阿拉木圖」國際貨運班列從西安發車，一路向西開往哈薩克的阿拉木圖。這是陝西開行的首趟「西部陸海新通道+中歐班列」國際貨運班列，為加強國際貿易的一種全新運輸模式。
中新社報導，據瞭解，當日開行的「西部陸海新通道+中歐班列」國際貨運班列，滿載著白糖、家具、布料、醫護用品等貨物，貨物通過西部陸海新通道從越南海防集結到西安，再從西安國際港站出發，搭乘中歐班列至哈薩克、烏茲別克等國。
地處大陸西部內陸的西安依託區位等優勢，加快中歐班列（西安）集結中心建設，已常態運行西安至亞洲、歐洲等16條幹線，基本實現絲綢之路沿線國家和地區全覆蓋。隨著「蚌西歐」「廈西歐」「安西歐」等15條「+西歐」班列的開行，中歐班列（西安）集結中心建設已織線成網。
數據顯示，今年1月至5月，中歐班列（西安）共開行1399列。中歐班列（西安）已成為運行時效快、智能化程度高的精品班列。
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